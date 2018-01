UOL terá loja virtual de músicas em abril Em uma apresentação para investidores e para a imprensa, o portal Universo Online divulgou que terá um serviço de venda de músicas no próximo mês. De acordo com informações divulgadas por executivos do UOL, o usuário poderá comprar músicas individuais, a exemplo do que acontece com o serviço iTunes, da Apple. O serviço ainda está em fase de testes. Contudo, não foram divulgados os nomes de gravadoras que fornecerão músicas para o serviço e nem a faixa de preço das canções. A loja de músicas não deve afetar o funcionamento do serviço de streaming da Rádio UOL, que dá a assinantes do portal o acesso a canais segmentados de música e links para a venda de CDs. Além de estrear o novo serviço, o UOL deve usar R$ 340 milhões para comprar empresas que gerem receita para o portal, com a oferta de produtos e serviços e o aumento na venda de publicidade online. No ano passado, o faturamento com anúncios no portal foi de R$ 98 milhões.