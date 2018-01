Uovo mollet in camica con purea di pupunha e salsa al funghi

Anna Angotti & Demian Takahashi: O chef Renato Carioni que nos perdoe a heresia, mas não conseguimos evitar a comparação dessa entrada com o bolovo - a famigerada bomba calórica que consiste em um ovo cozido coberto de carne moída e depois empanado e frito. Na releitura (provavelmente não intencional) do Così, sai a carne moída, entra o acompanhamento de purê de pupunha e um refogado de cogumelos picadinhos meio forte e carregado no sal. Veio também com um potinho de flor de sal ("para vocês colocarem na gema enquanto eu não descubro um jeito de fazer isso na cozinha", brincou o chef ao levar o complemento à mesa). Na hora em que a colher atravessou a massuda camada empanada e a clara do ovo, eis que a gema molinha se espalhou lindamente pelo prato. Mas acabou muito rápido, deixando apenas seu rastro "temperando" os acompanhamentos. Uma receita que não chega aos pés da entradinha de ovo mole com lentilhas que havia antes no cardápio do restaurante. Blog Alho, Passas e Maçãs: Ovo mollet ou ovo perfeito? Não importa o nome: esse mollet é perfeito. Uma casca finíssima de empanado cobre a clara endurecida. Ao cortar, a gema escapa lentamente e cobre parte do purê de pupunha e dos cogumelos no azeite. Bonita imagem vulcânica da lava-ovo (ou gema-lava?) escorrendo. E um sabor que, apesar dos ingredientes fortes e processos em jogo, consegue ser harmonioso e delicado. Dou meu próprio exemplo: as circunstâncias do prêmio fizeram com que eu o comesse depois de almoçar em outro lugar - e não antes, como seria de se esperar de uma entrada. Eu estava bem nutrido ao receber o prato. Antes de começar a comê-lo, imaginei que um ovo, naquela altura do campeonato, certamente seria demais. Peguei os talheres e o parti. Segundos depois, comia avidamente. Esta, a prova decisiva de um prato que, pela boa concepção, pela execução precisa e, claro, pelo sabor, merece o voto. Braulio Pasmanik: A gema do ovo envolve a pupunha e o ragú de champignon transformando o prato simples numa deliciosa e divertida entrada. A crosta de pão que envolve o ovo deveria ser mais delicada. Jacques Trefois: A versão do ovo "perfeito" e já conhecido. Tenho que reconhecer que essa maneira de apresentar do Così é fantástica. Perfeito o cozimento do ovo que derrama a gema quando cortado, muito boa a pupunha e os cogumelos. Achei o empanado um pouco pesado. Em geral, muito bom, quase um almoço. Janaina Fidalgo: Ao partir o ovo, a gema escorria pelo prato, sobre a pupunha e o cogumelo. Há que se dizer: a gema estava perfeita, molinha. Mas o sabor forte da fritura, do empanado embebido em óleo, contaminou a suavidade esperada. Anulou a delicadeza da gema e da pupunha. E brigou até o sabor mais pungente e terroso do cogumelo. Luiz Américo Camargo: O chef Renato Carioni trabalha bem com o ingrediente - já fazia assim no Cantaloup. Seu ovo empanado tem sabor sutil e dialoga bem com a pupunha (evocando, num outro registro, o ovo perfeito com espuma de pupunha do Maní). Luiz Horta: Não sou grande amante de frituras, achei o prato pesado demais. Os gnocchi de mandioquinha que comi em seguida estavam deliciosos. Neide Rigo: A apresentação do prato é primorosa e os três elementos do prato se juntam com consenso. O ovo estava incrivelmente crocante por fora e gelatinoso por dentro. Quando partido ao meio, se junta ao saboroso molho de cogumelos - este, porém, muitíssimo salgado. Patrícia Ferraz: O purê de pupunha bem leve acabou equilibrando o sal e o álcool do picadinho de cogumelos. Mas o ovo não precisaria ter sido empanado. Roberto Smeraldi: Simpático e bem executado o ovo mollet, cremoso dentro e crocante em sua espessa crosta protetora. Uma entrada agradável, apesar de faltar um mínimo de graça no purê de pupunha e no molho de cogumelo. Silvio Giannini: Ovo mollet empanado, servido com purê de pupunha e molho de cogumelo. A execução do processo de empanar o ovo empanado poderia ser mais delicada. Talvez tenha sido excesso de zelo do chef, no intuito de preservar intacto, sem riscos, seu interior. O conjunto cênico não decepciona. Ao romper-se a camada empanada, a gema rapidamente ocupa todos os espaços do prato, vitoriosa, onipresente. A apresentação impecável do prato, no entanto, sofreu sério escorregão por conta do molho de cogumelos. Estava excessivamente salgado, o que piorou o resultado do conjunto, principalmente pela presença da flor de sal salpicada sobre a fritura do ovo. Nem mesmo a suavidade da pupunha o salvou. Uma pena. Tenho certeza que retornarei ao Così e darei uma nova chance a esta entrada, fora do prêmio.