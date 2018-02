UPP de Manguinhos, no Rio, é atacada por traficantes Um contêiner da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela de Manguinhos, zona norte do Rio, foi atacado a tiros por traficantes, por volta das 19h30 dessa segunda-feira, 25. Os bandidos também jogaram bombas e morteiros contra a base. Os policiais revidaram o ataque e houve tiroteio. Ninguém ficou ferido. Por conta do confronto, a estação de trem de Manguinhos chegou a ficar fechada entre 20h34 e 21h10.