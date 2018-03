UPP sofre ataque a tiros no Complexo do Alemão Pelo menos sete homens atacaram a tiros um contêiner da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) situado na rua Itacorá, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, por volta das 20 horas desta quarta-feira, 12. A UPP não informou quantos policiais estavam nessa base no momento dos tiros, mas afirmou que nenhum ficou ferido. Os PMs revidaram, mas os bandidos conseguiram fugir.