Urgente! Casseta quer bombar na web

Já há alguns anos o humor na TV brasileira passa por mudanças e vem ganhando ares, digamos, mais conectados. Desde 2003 o Pânico na TV, da RedeTV!, faz barulho com sua anarquia sem limites. No ano passado foi a vez do CQC - Custe o Que Custar, da Band, emergir com um humor mais crítico e politizado, e do 15 Minutos, da MTV, apresentar o Sr. Improviso, Marcelo Adnet, para o público. Em comum, além da cara de pau de seus integrantes, esses programas são fenômenos de repercussão espontânea na internet. Todos garantem bons índices de audiência – para o padrão de suas respectivas emissoras –, mas é na web que eles ganham força, espalham-se como vírus e viram assunto nas rodinhas, principalmente dos mais jovens e conectados , sejam elas online ou offline. E como ficam os Cassetas nessa história toda? O tradicional programa da trupe de humoristas está no ar na Rede Globo desde 1992 e não consegue provocar na internet o burburinho dos seus primos mais jovens. O grupo minimiza as comparações, nega que seu estilo esteja desgastado ou envelhecendo e diz achar natural que programas mais novos tenham esse "ibope" todo na rede. Enquanto isso, na TV o Casseta e Planeta, Urgente! ainda domina, apesar da queda de audiência registrada nos últimos anos – diga-se de passagem não apenas dele mas da Rede Globo e até da televisão aberta como um todo. O fato é que os Cassetas não parecem dispostos a ficar chorando o leite derramado e decidiram voltar sua mira para a internet. "Sempre fomos um grupo multimídia e agora estamos voltando com tudo para a rede: é a Casseta 2.0. Queremos reconquistar uma presença forte na web e atrair esse público online de volta para o nosso programa", afirma o humorista Hélio de La Peña, que ocupa o pomposo cargo de ministro da internet na República Federativa dos Cassetas. Acredite, cada membro da trupe responde por um ministério: Claudio Manoel, pelo da televisão; Beto Silva, pelo dos livros, e assim por diante. Na semana passada, junto com a volta do programa após as férias, a trupe relançou o seu site oficial (casseta.globo.com). Mas as novidades digitais não param por aí. A nova página é apenas o pontapé para iniciativas bem mais ambiciosas e diversificadas que já começam a pipocar pelas principais vertentes da web 2.0, como o MySpace, o YouTube e obviamente, o queridinho do momento, o Twitter. Além disso, eles acabam de "adotar" uma comunidade no Orkut. Tudo com o objetivo de estreitar a relação com os fãs online (leia mais no box ao lado). ORGANIZAÇÕES... TABANET? O namoro da turma com a internet, entretanto, é bem mais antigo. Em 1995, quando "a web ainda era movida a carvão", brinca Hélio, eles lançaram o primeiro site. A semente deu frutos e o gosto pela tecnologia acabou gerando até uma empresa, em 2000, que cuidava dos projetos online do grupo, a Tabanet: mistura de Tabajara (nome da criativa e quase onipresente organização citada no programa) e internet, é claro. Mas nem tudo saiu como esperado, e a empreitada acabou não durando muito tempo. Atualmente, junto com esse "upgrade" na presença online da trupe, eles planejam renovar o programa de TV com novos quadros de ficção. "Nos últimos dois anos, desde a morte do Bussunda, fizemos uma coisa mais cara limpa. E acabamos renovando pouco o nosso cardápio de personagens", observa Claudio Manoel, o ministro televisivo. "Particularmente acho o processo de criação do humor de ficção muito mais rico, sem querer desmerecer ninguém, do que você apenas vestir um terninho e ficar lá brincando", afirma Claudio. Assim como Hélio, ele diz ser espectador dos novos expoentes do humor televisivo nacional e afirma não os ver como concorrentes. Independente da concorrência, os Cassetas vivem, neste momento, a tentativa de ensaiar uma reaproximação com o público mais jovem e conectado, que ao longo dos últimos anos parece ter perdido o interesse pelo humor do grupo, enquanto continuam com a obrigação de agradar a sua audiência global, que não é nada pequena. Na rede eles encontraram as possibilidades e as ferramentas para isso. "Na internet podemos ser mais experimental", observa Claudio. "A web é a maior aliada que um artista pode ter atualmente. Ir contra ela é estar na contramão da história", complementa Hélio. Ouvi-los falar entusiasmados sobre os seus muitos planos, mesmo estando há 17 anos no ar, não deixa dúvida que esses tiozões querem continuar, ainda por um bom tempo, no imaginário popular como os intérpretes cômicos dos principais acontecimentos do nosso, nem tão alegre, dia a dia.