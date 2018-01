Ursinho Knut recebe milionésimo visitante em Berlim Uma turista holandesa se tornou a milionésima pessoa a visitar o urso polar Knut no Zoológico de Berlim. Ela ganhou flores e um diploma. "Vi na televisão que estavam aguardando o milionésimo visitante. Nós já planejávamos ir ao zôo no dia seguinte", disse Ilja Arends, que considerou o fato de ter sido escolhida uma "inesperada" coincidência. O animal virou celebridade ao ser rejeitado pela mãe ao nascer e salvo pelos funcionários do zoológico. Com sete meses, o ursinho faz sucesso, apesar de ter crescido bastante. O urso polar virou uma febre em websites na internet, desde que estreou na mídia, em março.