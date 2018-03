Ursos polares se refrescam com 'picolés de frutas'

Há nove dias, o calor de mais de 32 graus do verão japonês vem fazendo os ursos polares do jardim zoológico de Ueno, em Tóquio, sofrer. No último fim de semana os tratadores decidiram tentar diminuir o sofrimento dos animais acostumados a temperaturas abaixo de zero com picolés improvisados. Dentro de grandes blocos de gelo estão frutas e outras iguarias. Com suas poderosas patas e dentes afiados, os ursos rapidamente encontram as surpresas dentro do gelo. Empurrados pelos animais polares, os blocos chegam a parecer leves, mas cada um pesa cerca de 70 quilos. A nova diversão dos ursos acabou se transformando também em uma atração para os visitantes. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.