Uruguai estuda isentar maconha de impostos para minar narcotráfico O Uruguai vai isentar de impostos a produção e venda de maconha em uma tentativa de assegurar que os preços continuem baixos o suficiente para minar a concorrência do mercado negro do produto contrabandeado do Paraguai, de acordo com consultores que aconselham o governo no plano de legalização.