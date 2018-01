Uruguai faz o primeiro pedido do laptop de US$ 100

O primeiro pedido oficial do tão falado "laptop de US$ 100" foi feito pelo governo do Uruguai. O país comprou 100 mil máquinas para crianças em idade entre 6 e 12 anos. Até 2009, o governo uruguaio quer comprar outros 300 mil laptops, para distribuir um para cada aluno. O pedido dá fôlego à organização One Laptop per Child (OLPC), que está por trás do projeto e admite ter enfrentado problemas para concretizar vendas. "Há alguns degraus de distância entre uma promessa e um cheque assinado", disse recentemente o fundador da organização, Nicholas Negroponte, ao New York Times. De qualquer forma, ele disse ter ficado "satisfeito" com a primeira encomenda. "Recomendamos ao Uruguai ser o primeiro país a tomar atitudes concretas para distribuir os laptops nas escolas e incentivar outros países a seguir o exemplo", afirmou. O laptop XO, como a máquina é chamada, foi desenvolvido para ser usado por crianças em fase de formação. É durável, à prova d'água e pode ser recarregado com luz solar. Inflação Apesar das promessas e do termo com que ficou conhecido, o preço do "laptop de US$ 100" não pára de subir e chegou nesta semana a US$ 200. A OLPC começou a oferecer no site da organização lotes de 10 mil máquinas pelo preço unitário de US$ 200. Há duas semanas, um executivo da entidade havia confirmado a estimativa de alta no custo em US$ 188 - em abril era US$ 176 e, em fevereiro, US$ 150. Os laptops estavam programados para ser produzidos a partir de novembro em fábricas da China, mas atrasos devem fazer com que as primeiras máquinas fiquem prontas apenas em 7 de dezembro.