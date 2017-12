Uruguai resolveu diferenças com México após Mujica suavizar opiniões, diz chanceler

A Secretaria de Relações Exteriores (SRE) do México convocou no domingo o embaixador uruguaio no país, Jorge Delgado, para prestar esclarecimentos sobre as declarações do presidente do Uruguai.

Mujica classificou de "terrível" a morte dos estudantes mexicanos em uma entrevista à revista Foreign Affairs Latinoamérica divulgada na sexta-feira no site da publicação, e disse que o México era "uma espécie de Estado falido" cujos poderes públicos estão totalmente sem controle.

No Chile, onde participa de um evento relativo à Aliança do Pacífico e o Mercosul, Almagro disse à Reuters que o assunto foi "sim" resolvido entre os países.

Por sua vez, a SRE do México não voltou a se manifestar sobre a questão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No domingo à noite, o presidente do Uruguai suavizou suas declarações no site da Presidência, se solidarizando com o México, e lamentou os efeitos do tráfico de drogas sobre a segurança dos países.

(Reportagem de Malena Castaldi)