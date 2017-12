Uruguaios escolhem hoje novo presidente em eleição em que esquerda é favorita

As pesquisas preveem que Vázquez, um experiente político de 74 anos da Frente Ampla, deve vencer seu jovem rival conservador do Partido Nacional, o parlamentar Luis Lacalle Pou, com uma diferença de 14 pontos porcentuais.

Com perfil de esquerda moderada,se Vázquez confirmar-se como sucessor de ser correligionário José Mujica, um ex-guerrilheiro de 79 anos, daria continuidade a várias iniciativas progressistas, como uma nova e polêmica lei pioneira no mundo que regula a produção e o comércio da maconha sob supervisão do Estado.

Lacalle Pou, um apaixonado por surf de 41 anos, prometeu que se chegar ao poder revogaria parte da iniciativa, que procura uma nova abordagem para combater o narcotráfico, mas é rejeitada pela amioria dos uruguaios. Uma das coisas a qual se opõe o candidato é a venda de maconha em farmácias,