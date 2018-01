Use a tecnologia com consciência

Michel Pierre é radical e afirma não acreditar em produção ou consumo sustentável. Voraz comprador de celulares, ele admite, contudo, o descabido da troca apressada de eletrônicos. "Se analisarmos profundamente, é mais por gosto do que por necessidade. Hoje todos os aparelhos já são completos. Não há tantas funções novas que justifiquem a troca", comenta o administrador da loja virtual Stopplay. É exatamente essa diferença entre desejo e precisão que deve, segundo Ricardo Kobashi, um dos organizadores do projeto Lixo Eletrônico, orientar o uso dos avanços tecnológicos. "Alguns de nós trocaremos de eletrônicos com maior freqüência do que outros, até por necessidades profissionais. Eu, por exemplo, tive um dos primeiros celulares que acessava à internet. Mas continuo com o aparelho. É preciso usar o que temos intensamente". Para evitar a sobrecarga de lixo eletrônico no planeta e demonstrar sua consciência crítica em relação ao meio ambiente, antes de comprar um novo equipamento avalie a real necessidade dele. Exatamente como faz Felipe Andueza. Envolvido nos projetos Lixo Eletrônico, para disseminação de informação sobre o problema do descarte de aparelhos, e MetaReciclagem, para recondicionamento de PCs, ele mantém o mesmo notebook há três anos. Ao trocar de celular há cinco meses, depositou o velho em um posto de coleta instalado em uma das lojas de sua operadora. "Primeiro penso se realmente preciso do novo aparelho. Além disso, nem sempre jogo fora o modelo anterior. Telefones e TVs são mais difíceis de descartar de forma responsável, mas existem muitos projetos sociais que fazem a remontagem e a reutilização de computadores", afirma o jovem de 25 anos formado em Ecologia. O biólogo Thiago Parente, de 23 anos, também se esforça para aumentar a vida útil dos seus eletrônicos, repassando-os à sua irmã. Seu último presente para ela – um desktop – foi dado quando deixou o País no início do ano, afim de concluir os estudos nos EUA. "Agora estou só com o notebook, que é o meu primeiro portátil". Quando as máquinas param de funcionar, elas fazem o ganha-pão da artesã Nana Hayne. Há seis anos, depois de se aborrecer com uma pane na impressora, arrancou a tampa do aparelho e descobriu fios coloridos. Fez o mesmo com o PC e lembra ter pensado "que se pareciam com Brasília". Desde então, usando material retirado de equipamentos doados, a artista de 50 anos cria peças para decoração e bijuterias. "Entre os que compram as minhas peças estão pessoas preocupadas com um meio ambiente saudável, mas também quem se sente atraído apenas pela beleza. O legal é que sempre tenho a oportunidade de levar um pouco de conhecimento a quem nem imagina o quão tóxico e prejudicial pode ser o lixo eletrônico", diz Nana. Se você não conhece uma empresa de reciclagem nas proximidades de sua casa, pode aproveitar as idéias de Nana e dar novos usos à sucata, aproveitando-a para decorar sua casa. É possível construir móveis, como aparadores, com as placas-mãe. Também pode doar a sucata a ONGs com programas de inclusão digital (veja abaixo). Além dos benefícios para o planeta, o uso austero ajuda a fechar as contas no fim do mês. Estatísticas da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao governo federal, mostram que uma família brasileira consome cerca de 144 quilowatt-hora (kWh) ao mês a um custo unitário entre R$ 0,19 e R$ 0,41. Ou seja, paga uma conta mensal entre R$ 27,36 e R$ 59,04. Os valores parecem baixos, mas colocados em escala anual representam entre R$ 328,32 e R$ 708,48 a menos no bolso. Começa a fazer sentido não ligar a máquina em vão e optar por produtos de baixo consumo, não? Afinal, com R$ 800 é possível comprar no centro de São Paulo, o netbook Asus EeePC com tela de 7". Um equipamento bom, útil e econômico.