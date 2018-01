Use filtros e marcadores para ter uma caixa sempre bem organizada Foi o método de organização do Gmail, baseado em filtros e marcadores, que conquistou o professor universitário Hebert Alquimin: "Tenho cerca de 15 marcadores diferentes e os utilizo para separar os e-mails que recebo do meu pai, da minha noiva e relacionados ao trabalho." A categorização por marcadores e o sistema de filtragem de mensagens recebidas são dois pontos fortes do Gmail, mas a maioria dos usuários não usa essas ferramentas porque a configuração não é tão simples e intuitiva. A diferença entre o sistema de marcadores e o de pastas, com o qual a maior parte das pessoas está acostumada a trabalhar, é que, com o método adotado pelo Google, uma mesma mensagem pode aparecer em diferentes marcadores, sem que seja necessário a duplicação de um mesmo e-mail. COMO CRIAR UM MARCADOR Para criar um novo marcador, vá até a janela Marcadores, embaixo da sua lista de contatos, e clique em Editar marcadores. Dê um nome e, assim que você receber uma mensagem, poderá categorizá-la em um ou mais marcadores. Para isso, clique no box ao lado da mensagem recebida para selecioná-la e, em seguida, clique na janela Mais ações e procure pelo marcador. A partir de então, todas as mensagens subseqüentes que tiveram a ver com a mensagem inicial estarão agregadas naquele marcador especificado. As mensagens "marcadas" podem ficar na Caixa de Entrada, se você quiser, mas podem ser encontradas diretamente na janela Marcadores. ENTENDA O FILTRO Filtrar, dentro do Gmail, significa definir o que acontecerá com uma nova mensagem assim que ela for recebida, deixando a Caixa de Entrada menos cheia. É possível enviá-la diretamente para um marcador, para a área Todos os e-mails (onde ela ficará arquivada) ou mesmo excluí-la automaticamente, caso você queira deletar tudo o que for recebido daquele contato indesejado que não manda nada útil. Para criar um novo filtro, clique no minúsculo link Criar um filtro ao lado do campo de busca na parte superior da página inicial do Gmail. Uma janela será aberta e você poderá definir o critério do filtro: pode filtrar um remetente, mensagens com determinadas assuntos ou palavras, com anexo, etc. Feito isso, clique em próxima etapa e escolha se a mensagem será enviada para um marcador, arquivada em Todos os e-mails ou deletada. A partir de então, toda as novas mensagens recebidas serão filtradas de acordo. E sua Caixa de Entrada não ficará sobrecarregada.F.P