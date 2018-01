Use melhor sua tela Full HD BLU-RAY – Filmes vendidos no formato Blu-ray custam muito mais caro que os tradicionais DVDs, mas a qualidade de imagem, em Full HD, aproveita bem os recursos dos televisores. MEDIA PCs – Computadores com saída HDMI e com o Windows Home Premium instalado rodam jogos e vídeos digitais em alta definição na resolução 1.920x1.080. VIDEOGAMES – Além da última safra de jogos, os consoles de última geração também rodam vídeos digitais em Full HD e até em Blu-ray, no caso do PlayStation 3. TV DIGITAL – O sistema brasileiro de TV digital não opera em Full HD, mas existem programas transmitidos em alta definição – 720 linhas horizontais ou 1.080 entrelaçadas.