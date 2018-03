Usina dependerão de compensação ambiental, diz Minc O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, afirmou que, a partir de hoje, não será liberada nenhuma licença ambiental para construção de usinas hidrelétricas das quais não conste nenhuma forma de compensação ambiental. Ele deu a declaração após participar de reunião em que discutiu o assunto com os presidentes da Eletrobrás, Antonio Muniz, e da Itaipu Binacional, Jorge Samek. Minc disse que, em cerca de duas semanas, seu ministério concluirá uma proposta contemplando várias formas de compensação ambiental que as hidrelétricas terão que adotar, como contrato de gestão ambiental ou delimitação de uma área de preservação ambiental nos custos do projeto da usina. Segundo o ministro, na reunião de hoje ficou acertado que, no dia 29 de agosto próximo, ele e o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e um grupo de diretores de hidrelétricas visitarão a reserva ambiental existente em torno da usina de Itaipu. Para Minc, esse é um dos projetos do gênero mais bem sucedidos do País. Ele disse que, nos casos de novas projetos de usinas, as medidas de compensação ambiental serão propostas no processo de licenciamento prévio.