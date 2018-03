Usina nuclear no Japão obtém aprovação preliminar em segurança Uma usina nuclear no sul do Japão superou um obstáculo inicial em sua segurança nesta quarta-feira, podendo tornar-se a primeira instalação nuclear do país a recomeçar as atividades sob novas e mais rígidas regulamentações de segurança, após o setor ter sido desligado por conta do desastre de Fukushima em 2011.