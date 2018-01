Uso de redes sociais cresce, mas e-mail e buscas ainda dominam internet

Receber e enviar e-mails e procurar informações por meio de ferramentas de buscas continuam sendo as atividades mais realizadas entre os usuários de internet nos Estados Unidos, apesar do crescimento do uso das mídias sociais.

Segundo um levantamento do centro de pesquisas Pew Research Center conduzido junto a usuários americanos, 92% dos internautas realizam essas duas atividades frequentemente - inclusive diariamente, no caso de cerca de 60% dos pesquisados.

Em todas as medições do instituto desde 2002, essas são as duas atividades que dominam as atividades na rede.

O outro destaque do levantamento é o rápido crescimento do uso de redes sociais, das quais fazem parte hoje dois terços dos internautas americanos (65%) - quase seis vezes mais do que em 2005 (11%).

Por causa da crise econômica mundial desde 2008, a prática de fazer compras online teve uma ligeira queda nos últimos anos e hoje é realizada por 71% dos usuários pesquisados, enquanto 76% deles disseram também usar a internet para ler as notícias.

"E-mails e ferramentas de buscas compõem o núcleo das atividades de comunicação e busca por informação online, respectivamente. E eles permanecem há quase uma década, ainda que as novas plataformas, banda larga e a internet via celular continuem a mudar a forma como os americanos usam a internet", diz a pesquisa.

"Talvez a mudança mais significativa seja que ambas as atividades se tornaram mais habituais ao longo dos anos. Hoje, cerca de seis em cada dez usuários adultos de internet usam e-mails e buscas diariamente; em 2002, 49% internautas adultos usavam e-mail diariamente, e apenas 29% realizavam buscas diariamente."

Perfil

O relatório do centro Pew leva em consideração dados de vários levantamentos, incluindo de uma pesquisa recente realizada entre abril e maio com cerca de 2,3 mil adultos usuários de internet, tanto em inglês como em espanhol.

Entre os grupos de usuários, os mais jovens (entre 18 e 29 anos), mais educados (com formação superior) e mais abastados (acima de US$ 75 mil por ano) são os que mais utilizam tanto o e-mail quanto as ferramentas de buscas.

"Naturalmente, a população de usuários tem crescido substancialmente desde 2002. Portanto, o número geral de usuários tanto de e-mails quanto de ferramentas de busca também tem crescido", diz a pesquisa.

"Em janeiro de 2002, 52% de todos os americanos usavam ferramentas de buscas e esse número aumentou para 72% na pesquisa mais recente", afirmaram os pesquisadores.

"Em janeiro de 2002, 55% de todos os americanos disseram usar e-mail e esse número aumentou para 70% na pesquisa atual." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.