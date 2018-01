Uso doméstico de VoIP nos EUA chega a 44 milhões em 2010 Em busca de menores custos e de olho nas vantagens da tecnologia, os domicílios norte-americanos vão adotar cada vez mais as soluções de conferência pela internet, também conhecidas pela sigla VoIP (voz sobre IP). Quem afirma isso é a empresa de pesquisas IDC, que divulgou em um relatório divulgado neste mês que os domicílios com VoIP nos EUA saltarão dos 10,3 milhões de usuários neste ano para 44 milhões até 2010. Neste estudo, o IDC estima que a banda larga chegará a 62% dos lares nos EUA até o final da década, o que, aliado ao maior conhecimento do consumidor, fará com que os usuários domésticos adotem soluções de VoIP numa escala muito maior que a atual.