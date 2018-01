Uso mundial de celulares ultrapassará 3 bilhões de usuários

O uso mundial de celulares ultrapassará a marca dos três bilhões --equivalente a metade da população mundial-- pela primeira vez em 2007, devido à demanda crescente por telefones móveis na China, Índia e África, de acordo com uma pesquisa divulgada na quarta-feira. De fazendeiros africanos a operários chineses, as operadoras de telefonia móvel terão conquistado mais de 3,25 bilhões de assinantes até o final do ano, em todo o mundo, apontou o relatório da Mobile World, uma empresa britânica de análise de telecomunicações. Em companhia da internet, o celular revolucionou a comunicação, e se expandiu dos usuários urbanos de alta renda aos grupos menos favorecidos, como os moradores das favelas brasileiras. O relatório estima que haja mais de mil consumidores por minuto assinando novos contratos de telefonia móvel, em todo o mundo. John Tysoe, co-fundador da Mobile World, diz que "o primeiro bilhão de assinantes demorou 20 anos, e o segundo apenas 40 meses. O terceiro bilhão será atingido em apenas 24 meses, em julho de 2007".