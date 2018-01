USP anuncia programa de gestão de mídias audiovisuais

A Cidade do Conhecimento, da Universidade de São Paulo (USP), anunciou esta semana a criação do programa Gestão de Mídias Audiovisuais (GeMA).

Certificado pela Escola de Comunicações e Artes da USP, o programa será como uma incubadora de projetos e empreendimentos digitais, com foco na criação de mundos virtuais. As atividades serão desenvolvidas em laboratórios da universidade e em ambientes no Second Life.

De acordo com os organizadores, o objetivo é atender um público formado por jovens, lideranças comunitárias, professores do ensino médio, técnicos e empreendedores que já atuam ou pretendem entrar no mercado do audiovisual digital.

Na sua fase inicial, os participantes selecionados participarão de reuniões semanais e oficinas durante três meses. Durante esse período, serão discutidos e formulados projetos sociais e culturais, bem como planos de negócios voltados para o empreendedorismo no campo do audiovisual digital.

Os participantes do programa também poderão produzir comunidades móveis, ilhas no Second Life, games, projetos colaborativos, soluções em IPTV para o terceiro setor, produção de vídeo ou de cinema digital, assim como construções híbridas que representem novos mundos virtuais.

O módulo inicial do GeMA é gratuito. Para participar, os interessados devem entrar em contato com a coordenação do GeMA 2008 pelo site http://www.cidade.usp.br/ ou pelo e-mail gema.cidade@gmail.com.

MetaNews

O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural.

O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.

Se você ainda não tem o Second Life instalado, faça o download do programa agora. Clique aqui e baixe gratuitamente.