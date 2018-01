USP inaugura supercomputador da IBM A Universidade de São Paulo (USP) inaugurou, na última terça-feira, dia 10, o supercomputador IBM PowerPC 970. Instalado no Centro de Computação Eletrônica da universidade, o sistema foi adquirido com apoio da FAPESP por meio do Programa Equipamentos Multiusuários, a partir de um projeto elaborado por um consórcio formado por 66 grupos de pesquisa da USP. O supercomputador consiste em um cluster (aglomerado computacional) de 448 processadores que operam em conjunto, possibilitando um desempenho de 2,9 trilhões de operações por segundo (teraflops). O cluster, ao lado de três máquinas da Petrobras, é o primeiro de uso acadêmico do País a entrar no Top 500, ranking dos computadores mais potentes do planeta. É o 363º, enquanto os da Petrobras ocupam as posições 273, 275 e 418 na lista. Segundo Luiz Nunes de Oliveira, professor do Departamento de Física e Informática do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo (USP), o equipamento representará um grande passo para a pesquisa acadêmica nacional. ?Sabemos que há pesquisadores cujos projetos estão há dez anos engavetados por falta de um equipamento como esse. Agora, eles terão a chance de executá-los?, disse. Definições De acordo com Nunes de Oliveira, coordenador da equipe que solicitou o supercomputador, a utilização do equipamento será gerenciada por quatro representantes do grupo. O usuário não precisa ter vínculo com a USP. ?Quem tiver necessidade submeterá um projeto a ser avaliado pela comissão. Vamos considerar o potencial da pesquisa e suas necessidades de tempo para ceder o equipamento?, disse. Na próxima semana, uma reunião determinará critérios para distribuição de tempo e utilização. ?Ficou estabelecido pelos consorciados que serão priorizados 15 dos processos que participaram do Programa Equipamentos Multiusuários?, explicou. O supercomputador ficou em operação nos últimos 30 dias, enquanto eram feitos os últimos ajustes para a inauguração. ?Tivemos um período de testes para os pesquisadores se adaptarem. Eles puderam utilizar com seus próprios critérios e houve uma grande demanda, a ponto de o cluster ter ficado completamente ocupado?, disse. Segundo Nunes de Oliveira, o sistema permite buscas muito rápidas em grandes grupos de dados. Ele será utilizado no desenvolvimento de projetos de diferentes áreas, com aplicações em ciências humanas (como em economia), genômica, engenharia, meteorologia, astrofísica, física de materiais e mecânica de fluidos. Pesquisadores da área de computação também utilizarão o equipamento para estudar o próprio uso desse tipo de computador. "Com a miniaturização dos dispositivos que compõem os processadores começamos a ter uma série de efeitos de mecânica quântica que não existiam antes. Pretendemos estudar as propriedades básicas desses dispositivos para transformar tais sistemas em algo que seja regularmente utilizável pelos engenheiros do futuro", disse. O Programa de Equipamentos Multiusuários da FAPESP tem o objetivo de financiar a aquisição de equipamentos de valor bastante elevado e de uso compartilhado por pesquisadores e instituições. Criado em 1996 como um módulo do Programa de Apoio à Infra-Estrutura de Pesquisa, foi tratado de 1998 a 2002 como um programa especial autônomo. Reativado em 2004, o Programa de Equipamentos Multiusuários desembolsou mais de R$ 50 milhões para 113 projetos em 2005 e 2006.