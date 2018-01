USP lança canal acadêmico de TV pela internet

A Universidade de São Paulo (USP) lançou oficialmente nesta quarta-feira, 19, a primeira TV pela internet transmitida e realizada por uma universidade da América Latina. A Internet Protocol TV (IPTV-USP) vai transmitir seis canais com informações sobre saúde, cultura, vida acadêmica, ciências, artes e humanidades. Além disso, também terá disponível uma videoteca virtual e poderá cobrir eventos científicos no Brasil e exterior. Assista à IPTV USP Segundo Gil da Costa Marques, coordenador do CTI, a IPTV USP já conta com mais de 2 mil horas digitalizadas de conteúdo. O projeto da IPTV já é uma realidade em grandes centros universitários e de pesquisa, como a Universidade de Madison e o Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos Estados Unidos. Os canais pela web já funcionam desde abril na transmissão principalmente de eventos acadêmicos, como o lançamento da Cidade do Conhecimento 2.0, em agosto.