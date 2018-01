USP promove debates sobre mundos virtuais na educação

Começa daqui a pouco, às 19 horas, no Second Life (SL), o primeiro de dois seminários sobre o uso de mundos virtuais na educação. O evento é promovido pela Cidade do Conhecimento da USP e faz parte da abertura do projeto GeMA 2008, programa de gestão de mídias audiovisuais lançado pela universidade em junho. O debate desta terça-feira contará com a participação dos pesquisadores norte-americanos Mark Bell (Typewriter Tackleberry, no SL) e Sarah Robbins (Intellagirl Tully, no SL). Bell trabalhou por 14 anos na indústria de software e é pesquisador e autor de blogs. Atualmente, é doutorando na Universidade de Telecomunicações de Indiana, onde desenvolve estudos sobre redes sociais em mundos virtuais. Sarah é especialista em mundos virtuais e suas aplicações em marketing, educação e desenvolvimento. Além disso, presta consultoria ao mercado e ao meio acadêmico, em temas realcionados à Web 2.0 e novas tecnologias. Os pesquisadores atuam no projeto Synthetic Worlds Initiative, da Universidade de Indiana, e juntos publicaram o livro Second Life for Dummies (Second Life para Leigos). Durante o debate desta terça-feira, Bell e Sarah apresentarão na ilha virtual da Cidade do Conhecimento, no SL, um cenário de inovação contínua no uso e design de novas interfaces imersivas. Na quinta-feira, às 19 horas, eles voltarão ao SL para o segundo debate na ilha virtual Cidade do Conhecimento da USP. Para participar dos eventos, é preciso ter um login de usuário e dispor do Second Life instalado no computador. Se você não tem o programa instalado, faça o download gratuito, clicando aqui. As coordenadas da Cidade do Conhecimento da USP no SL são: MLBR Cidade Conhecimento (150, 118, 24). Clique aqui para teleportar. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril de 2007, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.