USP vai avaliar micro de inclusão digital da Intel O LSI - Laboratório de Sistemas Integráveis da USP, o mesmo que avaliou a placa-mãe que será usada no laptop de US$ 100 de Nicholas Negroponte, recebeu para testes um exemplar do ClassMate PC, notebook da Intel que é proposto como uma alternativa de baixo custo para projetos de inclusão digital em países em desenvolvimento. O micro, no entanto, se fabricado, deve custar cerca de US$ 400 segundo previsões iniciais do CEO da Intel, Paul Otelini, divulgadas quando este esteve em visita ao Brasil em maio. A idéia é que a equipe do LSI avalie se o ClassMate pode ser uma alternativa viável para adoção em escolas brasileiras. O micro também deve começar a ser oferecido comercialmente no Brasil no início do próximo ano. Detalhes sobre preço e configuração do portátil ainda não foram confirmados.