Usuário esperará por queda no preço do iPhone Pesquisa da empresa norte-americana Harris Interactive diz que 40% daqueles que pretendem comprar um iPhone vão esperar pela queda de preço do aparelho, que deve chegar ao varejo dos EUA a US$ 499 e US$ 599, respectivamente para os modelos de 4 GB e 8 GB de capacidade. O misto de celular/tocador digital/micro de mão é conhecido por 47% dos entrevistados em uma pesquisa que perguntou sobre o aparelho a 1116 adultos norte-americanos, entre os quais 9% vai comprá-lo logo após lançamento e 17% disseram-se interessados em comprar o aparelho, assim que terminarem seus contratos atuais de prestação de serviços com suas operadoras. Mas 25% afirmaram que comprarão o celular apenas se ele estiver disponível em suas operadoras atuais.