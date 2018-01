Usuários da comunidade Flickr se opõem à Microsoft

A possibilidade de a Microsoft adquirir o Yahoo, ação que pode se confirmar dentro de alguns dias, deixou insatisfeitos alguns usuários da comunidade de fotógrafos e artistas visuais Flickr, o que levou à criação de um grupo de protesto. VEJA TAMBÉM: Microsoft oferece US$ 44,6 bi pelo Yahoo Google acusa monopólio da Microsoft Microsoft reage a acusação do Google Microsoft pode subir oferta pelo Yahoo Análise: Tentativa de compra do Yahoo revela que a Microsoft está em decadência O site Webware noticiou que o grupo "Microsoft: Keep Your Evil Grubby Hands Off Our Flickr" (cuja tradução livre é "Microsoft: Deixe suas Mãos Sujas Longe do Nosso Flickr") possuía 1.804 membros, número que até o fechamento desta nota já ultrapassava a contagem de 2.130 participantes. É difícil crer que o posicionamento de dois mil membros de um dos tantos serviços do Yahoo possa influir em uma decisão multibilionária, mas é interessante ver a manifestação criativa de milhares de usuários, sejam fãs de fotografia, designers ou outros artistas visuais. Enquanto a direção do Yahoo avalia a proposta de US$ 44,6 bilhões, a comunidade pode ser vista neste link. As informações são da agência Magnet.