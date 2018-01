Usuários da Vivo podem trocar de celular mantendo número A Vivo anunciou nesta quinta-feira que sua rede de celulares GSM já conta com 300 mil usuários. A nova rede foi implantada em paralelo à já existente da operadora, consumindo cerca de R$ 1,080 bilhão na instalação de 6 mil estações rádio-base (ERBs, as antenas de celular nas ruas). Com isso, a cobertura GSM da empresa é a mesma da CDMA atualmente, chegando a 2 mil municípios. Mas a principal mudança está na tecnologia, já que as plataformas CDMA e GSM utilizam diferentes padrões de sinais, o que traz um reflexo também para os aparelhos. Embora tenham uma velocidade de acesso a dados menor, os celulares GSM são mais compactos e, graças à utilização dos SIM Cards, não são suscetíveis ao problema da clonagem. Usuários que forem seduzidos por estas vantagens poderão trocar seus aparelhos CDMA por outros GSM, conservando os mesmos números. O que acontece com os aparelhos antigos? O mesmo que acontece com qualquer celular velho, quebrado, perdido: gavetas, o lixo ou sites de leilões na internet. Leque A Vivo contudo, não divulgou nenhuma expectativa de troca de tecnologias em sua base de usuários. Sabe-se apenas que a rede GSM é a aposta da empresa para evitar perder sua participação no mercado brasileiro de telefonia celular, onde já teve uma enorme dianteira frente às concorrentes Claro e TIM (mais aqui). Ao todo, serão 23 modelos de celulares de seis fabricantes, 15 dos quais serão da finlandesa Nokia, que chegarão ao mercado até junho e que incluirão aparelhos inéditos como o terminal multimídia N73 Music Edition, da linha Nseries, e o Nokia 5200. "A Nokia tem uma grande tradição e um elevado nível tecnológico em GSM?, diz o diretor geral da Nokia do Brasil, Almir Narcizo. A rede não terá aparelhos exclusivos, embora modelos como o N73 terão adaptações específicas para a operadora, como um cartão de memória de 2 GB, com capacidade para guardar 1500 músicas, um fone de ouvido estéreo (com fio) e câmera de 3.2 Megapixels. A Vivo não divulgou os preços do N73, que variarão conforme o pacote de serviços vendidos pela empresa. A Nokia também venderá na Vivo aparelhos para usuários corporativos como o smartphone E62.