Usuários de banda larga dobram no Brasil em dois anos Segundo levantamento da empresa de pesquisas Ibope/Netratings, o número de usuários brasileiros de banda larga chegou a 10,7 milhões em novembro passado, o que significa que o número de usuários com acessos rápidos mais que dobrou em menos de anos. De acordo com a empresa, janeiro de 2005 foi o primeiro mês em que houve mais internautas por banda larga do que por linha discada, com 5,42 milhões de usuários. Os números dão conta de que, em novembro de 2006, 74% dos 14,4 milhões de usuários brasileiros usavam uma conexão de alta velocidade.