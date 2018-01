Usuários de câmeras digitais não fazem backup Três em cada 10 pessoas no Reino Unido correm o risco de perder suas fotos digitais caso seu computador ou câmera digital sejam roubados ou danificados, como comprovou um estudo feito pela empresa de pesquisas YouGov a pedido da fornecedora de softwares de segurança Symantec. A companhia norte-americana, que também desenvolve e comercializa aplicativos de backup, encomendou o estudo para mostrar que o mau hábito de não gerar backups de dados importantes, uma constante entre usuários de computadores em geral, se estende aos donos de câmeras digitais De acordo com a pesquisa, a média é de 10 fotos digitais tiradas por mês, mas 77% dos usuários nunca gera uma cópia de segurança das imagens. Dos 2227 consumidores entrevistados, 89% têm uma câmera digital ou um telefone com câmera embutida, e 40% imprimem pelo menos uma em cada quatro fotos digitais que tiram, mas 30% nunca imprimem nenhuma foto. Estes consumidores preferem exibir as imagens pessoais em Pcs ou Tvs, em vez de mostrá-las em papel e álbuns convencionais. Outra descoberta da pesquisa é que 17% dos usuários já confiam na cópia online de suas fotos em serviços como o Flickr e Photobucket, que permitem às pessoas compartilhar imagens pela internet. Quase 40% disseram que usam o e-mail como a plataforma principal para mandar imagens para amigos. ´Seqüestro digital´ A pesquisa confirma outro estudo, desta vez da empresa de pesquisas Forrester, do início de 2005, e que indicava que 75% dos usuários de fotos digitais nunca faziam backups de suas imagens. Sem uma cópia de segurança, o acervo de imagens dos usuários corre o risco de ser perdido por falhas em sistemas, pelo roubo de computadores ou mesmo pelo ataque de vírus que atacam fotos digitais. Alguns destes vírus, alertam a companhia, são enviados por hackers que encriptam os dados dos usuários (embaralhando os dados dos discos rígidos), só liberando o acesso às informações pessoais mediante um pagamento em dinheiro, num esquema semelhante a um ´seqüestro digital´. A empresa, claro, chama a atenção dos usuários para que adotem a cópia de segurança como uma ação rotineira para preservar fotos e outros arquivos importantes. Veja abaixo links para outras matérias que falam sobre compartilhamento de fotos pela internet e como fazer cópias de segurança de seus arquivos de imagem. Com Agências Internacionais