Usuários de e-mail querem mais controle sobre caixas postais Bombardeados por spam, os usuários de e-mail querem mais ferramentas como botões de denúncia de fraudes que possam ajudar na eliminação de mensagens indesejadas que entopem caixas postais, afirma uma pesquisa divulgada nesta terça-feira. Segundo levantamento do grupo Email Sender and Provider Coalition, mais de 80% dos usuários de e-mail nos Estados Unidos já usam esses recursos de denúncia de fraude e os links para deixarem de participar de listas de destinatários de e-mails como forma de melhor administrarem suas caixas de correio eletrônico. A pesquisa, que também foi conduzida pela empresa de pesquisa de marketing Ipsos, ouviu 2.252 internautas que acessam e-mail por meio de sites como AOL, MSN/Hotmail, Yahoo! e Gmail. O levantamento descobriu que quase 80% dos consultados usam os botões de denúncia de fraude ou de spam dos serviços de webmail quando eles não conhecem quem está mandando a mensagem, enquanto 20 por cento afirmam que usam o recurso como uma maneira rápida de eliminar endereços indesejados de suas listas de correio. Alertas Os usuários de webmail normalmente decidem clicar nos botões de "reportar como spam" ou "lixo" baseados apenas no endereço do remetente e na linha de assunto, sem abrir as mensagens, afirma a pesquisa. "Isso é um alerta para as pessoas que usam e-mail como ferramenta de marketing", disse Trevor Hughes, diretor executivo do grupo. "Vocês estão sendo apagados antes mesmo de suas mensagens serem abertas." Quase todos os usuários disseram que usariam um botão de "unsubscribe" se ele fosse incorporado diretamente no programa de e-mail. A AOL foi um dos primeiros grandes provedores de internet a incluir um botão de "reportar spam". Agora, a companhia, cujo sistema de e-mail inteiro passa por esse sistema, bloqueia 1,5 bilhão a 2 bilhões de mensagens indesejadas por dia, ou 80 a 85% de todos os e-mails que chegam a seus servidores.