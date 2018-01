Usuários de Palm tem soft gratuito para acompanhar a Copa Na onda de programas que permitem aos torcedores acompanhar o desempenho da seleção brasileira de futebol, a Palm fechou uma parceria com a provedora de conteúdos móveis TinyStocks para prover um software gratuito que traz várias informações sobre o torneio para a tela dos portáteis. O programa ?Futebol 2006? está disponível para usuários do sistema Palm OS 3.5 ou superior e traz dados dos estádios (nome, data e horário dos jogos, dicas sobre a cidade e como chegar até o local), jogos da primeira fase (divididos por grupos, com as bandeiras) e até pode disparar alarmes no Palm, avisando o usuário sobre o próximo jogo. O único senão do aplicativo é que para manter as informações atualizadas, só se o usuário fizer uma ligação por rede Wi-Fi ou via celular. Quando conectado à web, o software baixa os últimos resultados e atualiza as informações com as equipes que vão para as próximas fases e resultados das partidas. Se não é o seu caso, o aplicativo ainda vale a pena por trazer dados que serão válidos até a conclusão da primeira fase do torneio.