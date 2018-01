Usuários de PCs com XP terão upgrade gratuito para o Vista Usuários que compraram computadores com o selo ´Windows Vista Capable´, entre os dias 26 de outubro de 2006 e 15 de março de 2007, terão direito à atualização gratuita de seu sistema operacional, dentro da promoção chamada ´atualização Expressa´. A promoção está sendo feita em conjunto com alguns fabricantes de computadores, o que significa que nem todos os modelos terão direito à promoção. Algumas empresas podem oferecer o programa desde que o usuário arque com despesas de envio de DVDs, por exemplo. ´Premium Ready´ Na hora de comprar seu PC, há um outro selo que o consumidor deve procurar, que é o ´Windows Vista Capable´, seguido dos dizeres ´Premium Ready.´ É que se o primeiro selo indica que o computador dá conta de rodar o novo sistema operacional, o segundo indica que aquele micro é capaz de executar os novos recursos gráficos do Windows Vista, a interface Aero, que permite exibir janelas transparentes e novos efeitos gráficos de transição (o que não se aplica a todos os micros). Office também vale A mesma promoção de upgrade gratuito se aplicará ao Office 2007, em relação a usuários que compraram o Office XP, versão anterior da suíte de aplicativos de escritório, no que está sendo chamado de ´garantia de Evolução.´ O programa vale para micros adquiridos no mesmo período com o Office 2003 pré-instalado, mas o usuário deverá, novamente, arcar com os custos do envio dos discos de atualização. A lista de computadores que fazem parte do programa de atualização gratuita do Vista pode ser consultada na internet.