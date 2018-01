Usuários de Second Life têm dados expostos O serviço Second Life, um jogo multiplayer que se passa num universo virtual tridimensional apresentou um problema de segurança que colocou os dados pessoais de milhares de usuários do serviço em risco. As informações de pelo menos 650 mil usuários estão em risco, segundo um comunicado divulgado pela Linden Lab, empresa responsável pelo jogo. As informações incluem dados pessoais, senhas e até mesmo números de cartões de crédito e foram roubadas por um invasor que teve acesso ao banco de dados da companhia no último dia 6. A empresa não soube dizer até que ponto estes dados estão em risco. Mesmo assim, todas as contas e senhas de acesso dos usuários expostos foram canceladas. Usuários que quiserem voltar a freqüentar o mundo virtual de Second Life precisarão contatar o suporte técnico da companhia para obter novas senhas.