Usuários de Windows licenciado terão desconto na compra de e-CPF A Serasa e a Microsoft firmaram novo acordo, desta vez para oferta do Certificado Digital e-CPF Serasa, com condições especiais exclusivas para os usuários do Programa de Vantagens Windows Original. Por meio do acordo, quem optar pela utilização das edições originais do Windows XP, poderá adquirir o Certificado Digital e-CPF Serasa pela metade do preço, com validade de dois anos, além de receber, gratuitamente, um ano do Assinador - software que permite assinar eletronicamente com certificado digital. O usuário terá certificado digital, cartão inteligente, leitora e dois anos de suporte gratuito por R$ 175,00, o que representa R$ 7,29 por mês. O e-CPF serve também como uma identidade digital na assinatura de e-mails e em transações na internet. Com o e-CPF Serasa é possível acessar os serviços virtuais da Receita Federal (e-CAC) para consultar e atualizar cadastro, obter certidões negativas e comprovantes de arrecadação, conferir a situação fiscal e acompanhar processos tributários, entre outros serviços. Além disso, o usuário poderá recuperar cópias de suas Declarações do Imposto de Renda dos últimos cinco anos, identificar possíveis divergências existentes e receber instruções para a auto-regularização. Aplicações O sistema nacional de certificação digital, a ICP-Brasil, tem hoje um conjunto de aplicações de enorme importância - o ProUni; o Programa "Juros Zero" da Finep; assinatura de contrato de câmbio; o SPB; o eCAC da Receita Federal brasileira e, mais recentemente, a Nota Fiscal eletrônica. ?Todas estas aplicações fazem o uso escalar do certificado digital ICP-Brasil. Por isso projetos de difusão dos certificados são tão importantes para que o país possa corresponder ao desafio de programas de uso nacionais", afirma Renato Martini, diretor-presidente do ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Além das utilizações já conhecidas para os certificados digitais ICP-Brasil, como a assinatura de documentos eletrônicos com validade jurídica e a autenticação em aplicações e sistemas, os Certificados Digitais Serasa, armazenados em cartões inteligentes ou em tokens, possuem características únicas que possibilitam a autenticação de usuários em ambientes da rede Windows, sem a necessidade de aquisição de softwares adicionais.