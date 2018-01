Usuários do Metrô de São Paulo poderão usar celular na linha 2-Verde

A partir de hoje, qualquer cidadão que utiliza a linha 2-Verde do Metrô de São Paulo poderá usar seu celular até mesmo em baixo da terra. Ainda em fase de operação assistida, o sinal para telefones móveis de quatro operadoras – TIM, Vivo, Claro e Nextel – está disponível no trecho entre as estações Paraíso e Alto do Ipiranga. A expectativa do Metrô é que todas o serviço esteja disponível em todas as linhas do metrô até o ano fim do ano. Leia mais no caderno Metrópole de hoje. Recentemente, o Metrô anunciou a instalação de câmeras de seguranças em estações por toda a cidade para evitar brigas entre passageiros, que se tornavam cada vez mais comuns. A vantagem de poder usar o aparelho enquanto usa o metrô é enorme. Muitas pessoas já tem os seus portáteis como guias inseparáveis. A arquiteta Adriana Vukojicic, por exemplo, consulta a previsão do tempo do dia todas as manhãs em seu aparelho. Do outro lado do mundo, na Coréia do Sul, o celular já é praticamente mais um membro da família. Nesse país, o celular é fundamental para o estilo de vida conectado . O Link esteve por lá e conta como o celular domina a cena. Dê olho em todo esse público ávido pela telinha dos telefones, empresas de publicidade já passam a dar maior atenção a esse segmento de mercado. Com a popularização da tecnologia 3G, que traz internet de alta velocidade para os telefones portáteis, a inteção de lucrar com anúncios no celular é ainda maior. Leia a matéria "O futuro da publicidade na tela do seu celular". Leia mais no Link: GPS em ônibus ajuda usuário a planejar caminho online ‘Eu posso anunciar no seu celular?’ Google aposta em web via celular Google agora quer invadir seu celular