Usuários do MySpace poderão fazer ligações pelo Skype

A rede social MySpace, da News Corp, e a empresa de telefonia pela internet Skype, do eBay, oferecerão chamadas gratuitas aos membros da comunidade, afirmaram executivos das empresas. O plano quer atrair mais clientes para a base de usuários das companhias. As empresas devem anunciar o acordo nesta quarta-feira, 17. O serviço de voz da Skype será inserido no sistema atual de mensagens instantâneas do MySpace, permitindo que os usuários da rede social façam chamadas gratuitas para outros membros da sua lista de contatos e do própria Skype. O serviço estará disponível em 20 países a partir de novembro. A versão brasileira do MySpace deve chegar até fevereiro de 2008, quando o sistema já estará em funcionamento. O MySpace é a maior rede social do mundo, com 110 milhões de membros, enquanto o Skype conta com 220 milhões de usuários registrados. As ligações de computador para computador serão gratuitas, mas usuários terão a opção de pagar por serviços "premium", como ser contatado em seu telefone fixo a partir do MySpace, ou recursos como e-mail com voz e secretária eletrônica. Executivos não divulgaram o valor do acordo.