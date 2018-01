Usuários do MySpace têm pré-estréia grátis Também por causa da verba apertada, a produtora de Nome Próprio traçou uma estratégia de lançamento bastante vinculada à internet. Praticamente todo o material de divulgação do filme usou serviços gratuitos da web, além de promover ações colaborativas. O blog do filme, nomepropriofilme.blogspot.com, incentivou internautas a montar o próprio trailer. Foram disponibilizados trechos e a trilha sonora para download. Além disso, é possível organizar a pré-estréia em qualquer cidade do Brasil, desde que cem internautas se reúnam e façam o trabalho voluntário de produção. As duas principais ações de marketing de Nome Próprio também envolveram a web. Ontem, um grupo de usuários do MySpace assistiu de graça à pré-estréia do filme em São Paulo. Era só imprimir o perfil na rede social para ganhar o ingresso. No início de maio, outra première exibiu Nome Próprio apenas para 20 blogueiros selecionados. A opinião geral foi catastrófica. A maioria desceu a lenha em suas páginas pessoais (veja trechos acima), acusando o filme de ter o "texto ruim", "defeitos graves de fotografia" e de ser uma "pornochanchada". O diretor Murilo Salles devolve as críticas. "Eles ficaram afetados com essa personagem tão extremada. Homens sensíveis, e portanto mais inteligentes, compreendem o universo mais menininha." A própria Clarah Averbuck, também blogueira, relativizou a opinião do público selecionado. "Quem são os blogueiros? Na boa, é blogueiro quem não é nada." Apesar da opinião polêmica, a escritora divulgou um texto em seu blog também criticando o filme e se eximindo de "culpa" por "uma adaptação livre & solta" dos livros. O que disse a blogosfera Lucia Freitas Blog ladybugbrazil.com "Notei uns defeitos graves de fotografia e saí com gosto de ‘pelo amor de deus, eu preciso tomar uma cerveja’." Fernando Mafra Blog no15.fmafra.com "Camila pertence à safra de filhinhos de papai que acham que a vida tem que ser muito muito louca. Tudo é muito, inclusive ser mala." Rafael Alves Apocalypse Blog ideiadigital.org "Espero, mesmo, que as pessoas que assistam ao filme compreendam que aquilo não é uma representação real e verossímil da blogosfera e dos blogueiros."