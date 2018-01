Usuários do PC Conectado trocam Linux por Windows A Associação Brasileira das Empresas de Software - Abes, divulgou um estudo nesta semana, segundo o qual que aponta que 73% dos usuários que adquiriram seu primeiro PC por meio do programa governamental Computador Para Todos (PC Conectado) trocaram o sistema aberto Linux, requisito do programa, pelo Windows. O Linux, exigência do programa governamental, trazia o sistema operacional e um pacote de aplicativos incluindo navegador, programa de e-mail e softwares de edição de texto para tarefas básicas de um usuário iniciante. Mas o programa também trazia isenção de impostos para viabilizar o baixo custo dos PCs. Ao trocar o Linux por Windows, os usuários estariam infringindo os termos do programa. Segundo o levantamento, feito pelo instituto de pesquisa Ipsos em 502 entrevistas telefônicas, 47% das trocas teriam sido feitas ´gratuitamente´, o que despertou suspeitas de que o Linux está sendo substituído por cópias piratas de Windows. Lançado em junho de 2005, o Computador para Todos registrou a venda de 265 mil desktops até junho deste ano, informa pesquisa da consultoria IT Data, apresentada em setembro pela Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica). Adaptação De acordo com o presidente da entidade, Jorge Sukarie, o governo federal deveria rever a exigência de venda de computador com um único tipo de sistema operacional. "A pesquisa constata, de forma plena, que o sistema operacional que vem pré-instalado no equipamento é substituído após a compra. O governo federal deveria permitir que o usuário tivesse oportunidade de escolher o sistema operacional que equipa o "Computador para Todos", mesmo que isto implique valores diferentes no preço final do computador". Para Sukarie, essa é a melhor maneira de garantir o perfeito funcionamento do computador, além de garantir que o usuário tenha assistência técnica permanente e de impedir o aumento da pirataria de software.