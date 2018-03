Usuários enfrentam lentidão na Linha 11-Coral da CPTM Os usuários da Linha 11-Coral da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), conhecida como Expresso Leste, enfrentaram dificuldade na manhã desta quarta-feira, 22. Um problema de ordem técnica, não revelado, fez com que a operação fosse mais lenta entre as estações Itaquera e Guaianases, na zona leste de São Paulo, desde às 4h30. De acordo com a CPTM, a falha foi corrigida por volta das 7h40.