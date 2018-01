Usuários idosos de programa tradutor chegam a 47 mil Segundo Levantamento da empresa Babylon, responsável pelo software tradutor homônimo, dos 2,8 milhões de usuários do aplicativo no Brasil, 47 mil tem mais de 60 anos, num aumento de 112,5% no número de pessoas nessa faixa etária. Até 2004, só 0,8% dos usuários dos aplicativo eram idosos. Hoje já são 1,7% do total. A companhia também apontou crescimento semelhante entre pré-adolescentes, abaixo de 13 anos, que subiram de 3% da base em 2004 para 4,8 % na população total de usuários, chegando hoje a 134 mil usuários. De acordo com Raphael Cohen, diretor da VM Tecnologia, que representa a Babylon no Brasil, o número total de usuários Babylon no Brasil vem crescendo a taxas de 22%, chegando a 2,8 milhões em junho último. Mundialmente, a base chega a 35 milhões de usuários. O software oferece tradução de texto em 17 idiomas, além da tradução de uma única palavra ou frase. A versão mais recente do programa traz ainda o acesso à enciclopédia Wikipedia, que possui mais de 3,5 milhões de artigos em nove idiomas e traz o conteúdo de inúmeros dicionários e enciclopédias das maiores editoras do mundo e donos dos maiores índices de lembrança, por parte dos consumidores.