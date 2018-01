Usuários já relatam falhas no iPhone 4

Um dia após o estrondoso lançamento do iPhone 4, muitos usuários já começam a relatar problemas com o novo telefone da Apple.

O iPhone 4 começou a ser vendido na quarta-feira nos Estados Unidos, no Japão e na Europa, com milhares de pessoas fazendo fila na porta das lojas da Apple desde a madrugada para comprar o aparelho.

O principal problema identificado tem relação com a recepção do sinal de telefonia celular, com usuários relatando uma queda na intensidade do sinal quando o telefone é segurado na mão por sua parte inferior esquerda.

Parte do corpo do telefone é feito de aço inoxidável e serve também como a antena do aparelho.

O problema poderia estar relacionado com a maneira como a antena integrada foi construída. Uma seção provê recepção para telefonia, enquanto outra serve para a conexão sem fio à internet.

Alguns usuários especulam que, ao tocar a parte inferior do telefone, os dedos conectam essas duas partes, afetando a força do sinal.

Resposta

Em resposta às reclamações, o presidente da Apple, Steve Jobs, respondeu aos questionamentos sugerindo que os usuários "devem evitar segurar o telefone dessa maneira".

A orientação oficial da companhia é que os usuários "evitem segurar o canto inferior esquerdo do telefone de uma maneira que cubra os dois lados da faixa preta na banda metálica".

Segundo a Apple, outra alternativa é o uso de um estojo de proteção de borracha para o telefone.

"Segurar qualquer telefone celular provoca uma atenuação do desempenho da antena, com alguns lugares piores do que outros dependendo do lugar da antena", diz o comunicado da empresa.

Em um e-mail enviado a um site de tecnologia, Steve Jobs disse que "todos os telefones têm áreas sensíveis".

'Inútil'

Um dos compradores dos primeiros aparelhos vendidos na quarta-feira, Richard Wagner, disse à BBC que considera o telefone "inútil em seu estado atual".

"A Apple criou um telefone que tem uma antena na parte esquerda inferior. Isso significa que quando você o segura com a mão esquerda, o sinal enfraquece até o ponto de não haver mais sinal", afirmou.

Vários vídeos também foram postados no YouTube com reclamações sobre a recepção no iPhone 4.

Um vídeo mostra um usuário americano realizando um teste de velocidade para upload no telefone, comparando o desempenho com o telefone na mão e solto.

O usuário, identificado como "awington", diz no vídeo que com o telefone na mão "ele nem mesmo roda o teste... quando eu o solto, ele faz a conexão e roda o teste".

"Segure-o de novo, e o teste de upload não roda", diz.

O site de microblogging Twitter já tem inúmeras mensagens de usuários reclamando dos problemas de recepção no iPhone4.

Durante o lançamento do aparelho, em uma conferência no mês passado, Steve Jobs, descreveu a antena integrada como "uma solução de engenharia interessante".

O iPhone 4 somente deve começar a ser vendido no Brasil a partir de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.