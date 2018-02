Usuários jogam cada vez mais lixo nas rodovias de SP

Há dois anos, as concessionárias recolheram 17,8 mil toneladas de lixo na malha concedida. Em 2012, segundo a secretaria, o volume chegou a 24,6 mil toneladas em 6,5 mil quilômetros de rodovias. No mesmo período, a frota do Estado cresceu 15%, de 21,5 milhões para 24,3 milhões de veículos.

Em cada quilômetro de estrada, equipes de limpeza recolhem todo mês 310 quilos de resíduos descartados pelos usuários - latas, garrafas PET, sacos plásticos, papel, papelão, vidro, bitucas de cigarros, até móveis e eletrodomésticos velhos.

Por dia, o volume de sujeira recolhido pelas concessionárias chega a 67 toneladas, equivalente a todo lixo produzido por cidades como Itapetininga (66,8 toneladas) e Mogi Guaçu (66). A coleta desse material está prevista nos contratos de concessão. O custo do trabalho é lançado na conta do pedágio.

Jogar lixo em rodovia é infração média, sujeita a multa e perda de quatro pontos na carteira de habilitação.