Usuários protestam contra 'aposentadoria' do Windows XP

Milhares de usuários do Windows XP estão lutando contra a retirada de circulação do sistema operacional pela Microsoft em junho. A empresa deixará de vender o Windows XP para estimular o uso do Vista, uma versão que já possui mais de um ano de mercado, mas que não convenceu muitos especialistas e usuários. A gigante da informática continuará fornecendo apoio técnico para aqueles que continuarão a usar o XP até abril de 2009 e, a partir dessa data, prestará um nível mínimo de assistência. Os usuários fiéis do Windows XP não estão dispostos a deixar seu sistema operacional e já recolheram mais de 140 mil assinaturas em um pedido online contra a retirada desta versão. Segundo estimativas do grupo de pesquisa de mercado IDC, em torno de 60% dos computadores particulares e 70% dos utilizados em empresas ainda funcionam com o XP. A Microsoft, que está trabalhando em uma nova versão de seu sistema operacional chamada, por enquanto, de Windows 7, já adiou em outra ocasião a retirada do XP, mas afirmou que não vai prolongar o prazo desta vez. "Não há planos para estender a venda do Windows XP para além de 30 de junho de 2008", disse Michael Dix, diretor-geral de gestão de produtos para clientes da Microsoft, no site corporativo da empresa.