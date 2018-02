UTI da Santa de Casa de Londrina está isolada

A principal causa do isolamento se deve ao fato do paciente ter sido trocado de alas durante seu internamento, e antes do diagnóstico. Junto com ele, outros 15 pacientes estão sendo monitorados por médicos infectologistas.

Apesar do trânsito normal de pacientes e familiares nas outras alas, a Santa Casa resolveu ser mais rigorosa no controle de visitas. "As visitas estão restritas a duas pessoas por horário, em um total de três horários (manhã, tarde e noite) para visitantes. Além disso, os visitantes e enfermeiros estão usando luvas, toucas e aventais para evitar qualquer tipo de problemas", diz a assessoria.

Há cerca de um mês, um outro tipo de bactéria resistente a antibióticos provocou o isolamento de 16 pacientes no Hospital Universitário, também em Londrina. Na ocasião, a contaminação ocorreu por causa de um paciente que havia chegado do interior de Goiás. A Santa Casa já descartou a semelhança entre as duas bactérias.