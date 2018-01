V8 promete rodar aplicativos Java com mais rapidez Se houve uma ferramenta que chamou a atenção de desenvolvedores no lançamento do Chrome, foi o V8. Criado por um time dinamarquês especialista em produtos que aceleram o desempenho dos browsers, a ferramenta promete interpretar aplicativos em linguagem Java mais rapidamente do que no navegador mais veloz da atualidade, o Firefox. Na coletiva de imprensa em que o Google anunciou o Chrome, um aplicativo no qual uma nave espacial girava em torno de seu eixo foi usado para mostrar a diferença de performance. A que rodava no navegador da Mozilla era visivelmente mais lenta; já a demonstrada no V8 girava suavemente. A notícia é boa para os desenvolvedores, que poderão tornar os aplicativos web mais complexos sem temer que a navegação fique mais lenta. M.V.B.