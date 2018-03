Vá de carne

Famoso por oferecer carnes suculentas e macias, o Pobre Juan sugere para celebrar a data o 'Papa's Porterhouse', um corte especial do contrafilé e filé mignon separado por osso (900g) com manteiga de ervas, servido com batatas ao murro, shallots glaceadas e confit de alho. Disponível apenas no domingo (11), o prato custa R$ 146,90 e serve duas pessoas. A exclusividade, porém, não para por aí. As reservas marcadas até hoje (9) ganham um drink de boas-vindas, o 'Daddy Cool', feito especialmente para a ocasião, com uísque, Aperol e Cointreau.

R. Com. Miguel Calfat, 525, V. Olímpia, 3845-4965

Shopping Cidade Jardim, 3552-3150

R. Tupi, 979, Pacaembu, 3825-0917

Shopping Iguatemi Alphaville, Barueri, 4209-1700.

A 'Bisteca Alla Fiorentina' (R$ 180) do Mangiare vem em tamanho familiar, acompanhada de batatas rústicas e salada. Os pais ainda ganham um tiramisú.

Av. Imp. Leopoldina, 681,

V. Leopoldina, 3034-5074.

O filé mignon grelhado com foie gras ao molho de vinho é a boa pedida do restaurante francês L'Amitié. Servido com batata assada, ao som de clássicos da música do país, o prato custa R$ 69.

R. Manuel Guedes, 233, Itaim Bibi, 3078-5919.

Na churrascaria argentina La Caballeriza, não hesite em pedir o bife de chorizo ao molho de cebolas e vinho, com batata rústica e gorgonzola (R$ 61). Para harmonizar, um dos 15 vinhos da carta.

Al. Campinas, 530, Jd. Paulista, 3541-2220.

Permita que seu filho faça as honras de preparar o almoço do Dia do Pais - no caso, espete as carnes no palito. Na Mamusca, perfeita para quem tem crianças pequenas, ninguém vai reparar nas lambanças do seu chefinho, que depois irá brincar enquanto você... toma uma cerveja.

R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303.

Sáb., 9h/18h. R$ 75, o dia (R$ 45, por hora; adultos não pagam).

Espetinhos: R$ 7, cada.