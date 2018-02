Vacinação de idosos é prorrogada até dia 29 no País O Ministério da Saúde anunciou a prorrogação até o dia 29 de maio da campanha nacional de vacinação de idosos, que terminaria hoje, já que não foi atingida a meta nacional. Até agora foi vacinada 57,61% da população idosa. O objetivo é imunizar 80% dos brasileiros com 60 anos ou mais, o que representa 15,5 milhões de pessoas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A campanha foi lançada no dia 25 de abril.