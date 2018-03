Vacinação deve imunizar mais de 15 milhões de idosos Mais de 15 milhões de pessoas com mais de 60 anos de idade deverão ser vacinadas contra a gripe a partir de hoje, quando começa a 11ª Campanha Nacional de Vacinação do Idoso. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 80% da população com 60 anos ou mais. A ação, que vai até o dia 8 de maio, tem como objetivo reduzir os óbitos e as internações causadas pela gripe e suas consequências.