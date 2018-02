Vai a 13 total de mortes provocadas pela chuva no MA Subiu para 13 o total de mortes provocadas pelas enchentes decorrentes das fortes chuvas que vêm atingido o Estado do Maranhão no último mês. O último corpo foi encontrado na cidade de Bacabal, ontem. Levantamento da Defesa Civil do Maranhão mostra que aumentou hoje o número de municípios que já decretaram situação de emergência por conta das chuvas. O número subiu de 95 para 105 hoje.