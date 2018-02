Vai a 172 total de cidades afetadas pela estiagem no RS Subiu para 172 o número de municípios gaúchos que decretaram estado de emergência em razão da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul desde o início do ano. A agricultura nas regiões norte e noroeste do Estado é a mais afetada com a falta de chuva. Segundo a Defesa Civil Estadual, somente ontem mais 12 cidades decretaram estado de emergência: Catuípe, Charrua, Gentil, Marcelino Ramos, Nova Alvorada, Nova Ramada, Novo Tiradentes, Paim Filho, Salto do Jacuí, São Jorge, Tunas e Ronda Alta.